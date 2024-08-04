نائب يحدد السقف الزمني لأول تقييم للمحافظين: الاستجوابات تتركز على 3 نقاط

2024-08-04 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب سالم ابراهيم، اليوم الأحد (4 آب 2024)، السقف الزمني لاجراء اول تقييم لاداء المحافظين في العراق، فيما أشار الى ان صلاحيات مجالس المحافظات متعددة ويمكنها اتخاذ الكثير من القرارات ومنها تغير المحافظين.

وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أغلب المحافظات حُسمت تشكيلتها في شباط الماضي فيما تأخرت اخرى لاشهر ومنها ديالى التي اعلنت عن ولادة حكومتها قبل ايام معدودة، لافتا الى ان اجراء التقييم بالوقت الحالي صعب دون اعطاء مهلة على الاقل 6 اشهر".

واضاف ان" التقييم ضروري على ان يجري وفق قاعدة محددة وموضوعية وشفافة لكن الاستجواب امر مختلف ويجب ان تتركز على 3 نقاط اهمها ان تكون وفق ملفات محددة وليس من باب التسقيط والسجالات السياسية، مستبعدا اجراء اي استجواب خلال 2024 لان الفترة الزمنية لعمل المحافظين لاتتيح المضي في هذا المسار ".

واشار ابراهيم الى ان" صلاحيات مجالس المحافظات متعددة وتستطيع اتخاذ الكثير من القرارات ومنها تغير المحافظين لكن بالمقابل الانسجام السياسي ضروري من اجل تفادي اي ازمات وخلق حالة من الاستقرار للمضي في البناء والاعمار".