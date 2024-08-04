ضبط عجلة محورة بطريقة احترافية لتهريب النفط بالنجف

2024-08-04 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الأحد (4 آب 2024)،ضبط عجلة محورة بطريقة احترافية لتهريب النفط في محافظة النجف الاشرف.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مركز شرطة نفط النجف الأشرف التابع إلى اللواء السادس لشرطة الطاقة، تمكنت من ضبط عجلة محورة بطريقة احترافية بعد وضع خزان وقود كبير الحجم في عربتها ومغطى بمادة بالطابوق".

وأضافت، إن "الغرض من التحوير هو إيهام سيطرات شرطة النفط المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية".



