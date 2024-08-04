الاستخبارات تضبط مخابئ وأنفاق وكهوف لداعش في الأنبار

2024-08-04 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، اليوم الأحد (4 آب 2024)، ضبط مخابئ وأنفاق وكهوف لداعش في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتنسيق المباشر مع قسم المصادر التابع إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض وبعد البحث والتفتيش في مناطق صحراء الرطبة ضمن محافظة الأنبار".

وأضافت، إنه "تم ضبط عدة مخابئ وأنفاق وكهوف ومواد لوجيستية متنوعة واجهزة فنية مختلفة وكذلك أسلحة خفيفة وأعتدة مختلفة النوع والعيار من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

وأكدت أنه "تم رفع المواد وتسليم بعضها إلى الجهة المعنية وتدمير البعض الآخر مع ردم المخابئ والأنفاق بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي".



