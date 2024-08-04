وزيرة المالية تبحث مع الأمين العام لمجلس النواب قضايا تخص الجانب المالي والاقتصادي

2024-08-04 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحثت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير ومدير صحة نينوى دلشاد علي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، القضايا التي تخص الجانب المالي والاقتصادي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن"سامي استقبلت، بمقر الوزارة الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير ومدير صحة نينوى دلشاد علي، وأعضاء مجلس النواب، كل من (فاطمة الحاوي علا الناشي فالح الساري وسالم صالح وجميل عبد محمود ووطبان الجبوري)".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا التي تخص الجانب المالي والاقتصادي في العراق، والتأكيد على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك لإنضاج وإقرار القوانين بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي وتوفير فرص إحداث تنمية مستدامة بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".