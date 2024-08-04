2024-08-04 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية بإيران صادق رحيمي تشكيل ملف قضائي بقضية “اغتيال هنية” وإصدار أمر بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية الاغتيال. وقال رحيمي في تصريح صحفي أمس حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في طهران: “إن الشهيد هنية كان ضيفا على بلادنا واستنادا لذلك […]

ظهرت المقالة إيران: توجيه باعتقال كل من يثبت اهماله أو استغلاله في اغتيال هنية أولاً على ايشان.