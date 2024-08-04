2024-08-04 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

طالبت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم السبت، بأن تكون إدارة حقل النوخذة البحري بشكل مشترك بين العراق والكويت، بعد أن أعلنت الأخيرة في أواسط تموز الماضي، عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز في الحقل الذي يقع ضمن المياه الإقليمية المشتركة مع العراق. وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، […]

ظهرت المقالة النفط النيابية تطالب الكويت بإدارة مشتركة مع العراق لحقل نفط “النوخذة” البحري أولاً على ايشان.