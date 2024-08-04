2024-08-04 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، يوم الأحد، عن اندلاعحرائق متفرقة في 1350 دونماً من الأراضي الزراعية في المحافظة مخلفة خسائر ماديةكبيرة.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حريقاً اندلع في قرية "كاني سوري"في "بيرة مكرون" بالسليمانية، وامتد على مساحة 50 دونماً من الأراضي الزراعية بسبب تماسكهربائي، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة في المنطقة المتضررة.

وبينتأن حرائق أخرى اندلعت هذا اليوم أيضاً في جبال "دربند بازيان" في منطقةبازيان أدت إلى حرق نحو 50 دونماً بسبب تماس كهربائي كذلك.

كمااندلعت النيران في قرية "هلالاوا" التابعة لقضاء بينجوين وأدت إلى إتلافنحو 1000 دونم من الغابات، وفي قرية "روگان" في قضاء بينجوين أيضاً تسببحريق بتلف 250 دونماً زراعياً.