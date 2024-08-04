النقل : 600 حافلة ستشارك في الزيارة الأربعينية

2024-08-04 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الأحد، تهيئة 50 حافلة لنقل الزائرين من المنافذ الحدودية و600 حافلة تعمل في كربلاء المقدسة خلال الزيارة الأربعينية.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل حول الاستعداد للزيارة الأربعينية ، بادرت الشركة بتشكيل اللجان الإدارية والفنية المُختصة وتوجيهها الى المنافذ الحدودية لغرض التهيئة والمباشرة لنقل الزائرين الوافدين من الدول المجاورة الى المدن والمراقد المقدسة"، مبينا ، أن "الشركة هيأت 50 حافلة لنقل الزائرين الوافدين عبر المنافذ الحدودية و(600) حافلة ستعمل داخل مدينة كربلاء المقدسة خلال الزيارة الأربعينية".وأضاف، أن "الشركة نفذت حملة إعمار وتهيئة وصيانة كافة الحافلات لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية خلال أيام الزيارة"، مشيرا الى أنه "ستتم زيادة عدد الحافلات تباعا لاستيعاب أكبر عدد من الزوار الوافدين الى البلاد لأداء مراسم الزيارة الأربعينية".