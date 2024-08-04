2024-08-04 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما رفع جلسته.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".وأضافت، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة".