البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ويرفع جلسته
2024-08-04 17:54:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما رفع جلسته.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".
وأضافت، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة".
أنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما رفع جلسته.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".
وأضافت، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة".