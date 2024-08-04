عمليات بغداد تنوه بخصوص العثور على جثتين داخل شقة

2024-08-04 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، (4 اب 2024)، ما تداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية بشأن "العثور على جثتين تعودان الى إمرأتين (سيدة وابنتها) عليهما أثار القتل داخل شقة شرقي العاصمة.

وقالت عمليات بغداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود معلومات تفيد بوجود (جثة لأم وطفلتها) في منطقة بوب الشام شرقي بغداد، شرعت على الفور قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه، تبين وجود جثتين اثنتين".

وبين، انه "وبعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل الى الجاني واعتقاله داخل منزله في مجمع بسماية وتسليمه الى الجهات المختصة بعد أقامة دعوى قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".



