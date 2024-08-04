العلاق: احتياطنا من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق

2024-08-04 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأحد، (4 اب 2024)، ان احتياطي البنك "من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق".

وقال العلاق في تصريح صحي، تابعته "بغداد اليوم"، ان "البنك المركزي يبيع أكثر من 250 مليون دولار يومياً لتلبية متطلبات التجارة الخارجية".

وبين، ان "85 بالمئة من الحولات الخارجية تتم حالياً بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة من دون المرور بالفيدرالي الأمريكي".

ولفت الى، ان "مبادرة السكن تحظى بأهمية كبيرة من قبل البنك المركزي".

ونوه الى، ان "حجم القروض الممنوحة ضمن المبادرة العقارية، يبلغ 10 تريليونات دينار" مشيرا الى، ان "المركزي يتوجه الآن لتغطية تمويل بناء 32 ألف وحدة سكنية".

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ان "هناك ازدواجية في قضية فرض العقوبات الأمريكية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة".

وأوضح، ان "مبادرة السكن حققت نتائج إيجابية وندفع باتجاه دعمها واستمرارها من اجل توسيع قائمة المشمولين بقروض الإسكان".

وأكد العطواني، ان "استقرار السوق النقدي له تأثير مباشر على الوضع المالي العام".