2024-08-04 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، فترةُ الانتقالاتِ الصيفيّة والشتويّة للموسم المقبل 2024 /2025.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فترة الانتقالات الخاصة بفرق دوري النجوم بدأت في 2-8-2024وستنتهي في 2-10-2024 ، وهي نفي الفترة بالنسبة لفرق الدوري الممتاز".وأضاف، أن " الاتحاد حدد أيضاً فترة التسجيل الشتوية لفرق دوري النجوم في 5-1-2025 ، فيمال ستكون نهايتها في 5-2-2025".