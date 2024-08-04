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اتحاد الكرة يحدد فترة الانتقالات الصيفيّة والشتويّة للموسم المقبل

اتحاد الكرة يحدد فترة الانتقالات الصيفيّة والشتويّة للموسم المقبل
اتحاد الكرة يحدد فترة الانتقالات الصيفيّة والشتويّة للموسم المقبل
2024-08-04 18:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، فترةُ الانتقالاتِ الصيفيّة والشتويّة للموسم المقبل 2024 /2025.
وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فترة الانتقالات الخاصة بفرق دوري النجوم بدأت في 2-8-2024وستنتهي في 2-10-2024 ، وهي نفي الفترة بالنسبة لفرق الدوري الممتاز".
وأضاف، أن " الاتحاد حدد أيضاً فترة التسجيل الشتوية لفرق دوري النجوم في 5-1-2025 ، فيمال ستكون نهايتها في 5-2-2025".

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