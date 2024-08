مدير صندوق إعمار ذي قار: ارتفاع نسب الخدمة بأكثر من 60 بالمئة بفضل مشاريع الإعمار

2024-08-04 18:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير صندوق إعمار ذي قار المهندس محمد جواد الزيدي، بأن جميع مشاريع الإعمار المقررة لعام 2023 قد تمت إحالتها بالكامل، بواقع 66 مشروعاً خدمياً. وأكد الزيدي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن التركيز كان على مشاريع البنى التحتية التي تتماشى مع البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء، حيث...

