تلفزيون الناصرية: ذي قار تتخذ إجراءات صارمة ضد الصيدليات المخالفة لبيع الأدوية مزدوجة الاستخدام

2024-08-04

شبكة اخبار الناصرية:أكد معاون محافظة ذي قار لشؤون المتابعة أحمد الحجامي، أن المحافظة اتخذت إجراءات صارمة تجاه الصيدليات التي تبيع الأدوية مزدوجة الاستخدام دون وصفة طبية، مثل الترامادول وغيره. وأشار الحجامي في برنامج “هموم الناس” الذي يبث عبر اثير اذاعة وتلفزيون الناصرية إلى وجود تعاون مع نقابة الصيادلة لإجراء تفتيش...

