رئيس الوزراء يوجه برفع مستوى إنتاج النفط الخام

2024-08-04 19:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالتوسع في عمليات إنتاج النفط الخام، لزيادة إنتاج الغاز المصاحب، من خلال الجهد الوطني أو استكمال معدلات الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات التراخيص.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها".وأضاف، " شهد الاجتماع مناقشة مشاريع استثمار الغاز القائمة حالياً، خاصة مع وصول نسبة استثمار الغاز المصاحب إلى ‎%‎69 من الغاز المنتج في الحقول العراقية كافة، ما يمثل منجزاً استراتيجياً في فترة زمنية قصيرة، حيث حققت زيادة بنسبة ‎"%‎13.وتابع أنه " استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز عن المشاريع التي جرى افتتاحها مؤخراً، والتي تعد نقلة نوعية في رفع قدرات الصناعة النفطية بالعراق، كما جرت مناقشة نسب الإنجاز في مشاريع التصدير والتوزيع والنقل، وسير العمل في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى متابعة استكمال مشاريع التصفية ومشاريع الطاقة المتكاملة".ووجه رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان، بـ"التوسع في عمليات إنتاج النفط الخام، لزيادة إنتاج الغاز المصاحب، من خلال الجهد الوطني أو استكمال معدلات الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات التراخيص، كما وجه بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الشمالية لتغطية احتياجات الطاقة الكهربائية، ومتطلبات المصافي الشمالية".