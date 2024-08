2024-08-04 19:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن صرح مدير صندوق إعمار ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي ، بأن جميع المشاريع ضمن خطط الصندوق للأعوام 2021، 2022، و2023 تسير بشكل جيد ولا يوجد أي مشروع متلكئ. وأوضح الزيدي في البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن كافة مشاريع عام 2021 قد تم إنجازها بالكامل باستثناء 17...

