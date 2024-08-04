2024-08-04 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

لوح الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، اليوم الأحد، بالاستعداد للثأر من الكيان الصهيوني رداً على اغتيال قيادي في الحشد الشعبي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والقيادي البارز في حزب الله اللبناني. ونشر الكعبي عبر حسابه في منصة “إكس”، صورة فيها القيادي بالحشد الشعبي الذي استشهد في غارة استهدفت لواء 47 في بابل أبو […]

ظهرت المقالة تغريدة حاسمة للكعبي.. الرد على الكيان اقترب بنسبة 97% أولاً على ايشان.