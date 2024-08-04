أولمبياد باريس.. ديوكوفيتش يتوج بالميدالية الذهبية

2024-08-04 19:48:02 - المصدر: واع

متابعة- واعتوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي التنس، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد قهر الإسباني كارلوس ألكاراز.ونجح ديوكوفيتش في حسم المباراة بمجموعتين دون رد بواقع (7-6) و(7-6)، لينهي الصربي عقدته مع الذهب الأولمبي، بعدما كانت أفضل نتائجه حصد البرونزية في منافسات الفردي بدورة بكين 2008.كما انتقم ديوكوفيتش أيضًا من خسارته أمام ألكاراز في نهائي ويمبلدون 2024، بثلاث مجموعات دون رد.المصدر: كورة