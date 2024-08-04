الفيزا تحرم الفريق العراقي للمواي تاي من المشاركة في اولمبياد باريس
2024-08-04 19:48:02 - المصدر: واع
بغداد- واع- علي المالكي
أعلن رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار، اليوم الأحد، تعذر مشاركة الفريق العراقي للمواي تاي في أولمبياد باريس 2024.
وقال جبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" السفارة الفرنسية في بغداد لم تمنحنا تأشيرة الدخول الى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد ".
وأضاف، أن "السفارة وضعت الكثير من الأعذار أمام منحنا تأشيرة الدخول".
وحصل الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي على بطاقتين حسب خطاب الاتحاد الدولي في أولمبياد باريس بدعوة البطلين علي الكناني وأكرم مناحي للمشاركة في فعاليات أولمبياد باريس 2024.
أعلن رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار، اليوم الأحد، تعذر مشاركة الفريق العراقي للمواي تاي في أولمبياد باريس 2024.
وقال جبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" السفارة الفرنسية في بغداد لم تمنحنا تأشيرة الدخول الى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد ".
وأضاف، أن "السفارة وضعت الكثير من الأعذار أمام منحنا تأشيرة الدخول".
وحصل الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي على بطاقتين حسب خطاب الاتحاد الدولي في أولمبياد باريس بدعوة البطلين علي الكناني وأكرم مناحي للمشاركة في فعاليات أولمبياد باريس 2024.