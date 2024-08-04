الفيزا تحرم الفريق العراقي للمواي تاي من المشاركة في اولمبياد باريس

2024-08-04 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- علي المالكيأعلن رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار، اليوم الأحد، تعذر مشاركة الفريق العراقي للمواي تاي في أولمبياد باريس 2024.وقال جبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" السفارة الفرنسية في بغداد لم تمنحنا تأشيرة الدخول الى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد ".وأضاف، أن "السفارة وضعت الكثير من الأعذار أمام منحنا تأشيرة الدخول".وحصل الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي على ‏بطاقتين حسب خطاب الاتحاد الدولي في أولمبياد باريس بدعوة البطلين علي الكناني وأكرم مناحي للمشاركة في فعاليات أولمبياد باريس 2024.