اتحاد الكرة يعلن مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا

2024-08-04 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عن مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين الى جانب ثمانية منتخبات في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين التي يستضيفها الاتحاد الأردنيّ في الفترة من 2 إلى 1 أيلول 2024.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنتخبات التي تشارك في البطولة المخصصة للفئةِ العمريّة مواليد (2008 – 2010) هي منتخبات العراق والبحرين وسوريا وعُمان وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية إلى جانب المنتخب الأردنيّ المضيف".وأضاف، أن "مباريات البطولة ستقام على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان".وبين أن " اتحاد غرب آسيا حدد يوم 7 آب 2024 موعداً لسحب قرعة البطولة، التي تأتي قبل خوض التصفيات الآسيويّة المُقبلة المؤهلة لنهائي هذه الفئة، مبيناً أنه "سيتم توزيع المنتخبات الـ (9) على ثلاث مجموعات، تلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ، بحيث يتأهلُ أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ثـُم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية".وكان اتحادُ غرب آسيا أكد للاتحادات الأهليّة أحقيته بإجراء الفحوصات والصور الإشعاعيّة للتحقق من أهلية اللاعبين ضمن الفئة العمريّة المُخصصة للبطولة، وفي الوقتِ الذي يراه مناسباً، وحسب الآليةِ المُناسبة ضمن الإطار العامّ لتعليمات الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص.يشار إلى أن النسخةَ العاشرة من البطولة كانت قد أقيمت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، وحقق خلالها المنتخب اليمني اللقب بتفوقه على نظيره السعودي بنتيجة 3-2 بفارق الركلات الترجيحيّة.وشهدت النسخةُ الأخيرة من البطولةِ مشاركة 8 منتخبات هي: عُمان (المستضيف)، الأردن، الإمارات، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، اليمن.