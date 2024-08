2024-08-04 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تخطط شركة “ميتا” لتسجيل أصوات الممثلين وتأمين حق استخدامها في منصاتها فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتساب، وحتى منتجاتها مثل نظارات راي-بان ميتا (Ray-Ban Meta)، بحسب تقرير لبلومبيرغ. ويقول التقرير إن المفاوضات بدأت وتوقفت عدة مرات، لأن كلا الجانبين لا يبدو أنهما يتفقان على شروط الاستخدام. ويبدو في الوقت الحالي أنهم...

The post ميتا تعرض ملايين الدولارات لاستخدام أصوات هوليود في مشاريع الذكاء الاصطناعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.