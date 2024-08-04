اتفاق جديد يخص كركوك في منزل بارزاني بغياب اليكتي والكلداني

2024-08-04 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (4 آب 2024)، عن اتفاق جديد لإدارة محافظة كركوك وتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "9 من أعضاء مجلس محافظة كركوك يمثلون خمسة أعضاء من المكون العربي والتركمان وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اجتمعوا في أربيل مع زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني".

وأضاف، إن "أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وممثل المكون المسيحي عن تحالف بابليون بزعامة ريان الكلداني غابوا عن الحضور".

وأشار إلى أن "الاجتماع جرى بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، فيما غاب عضو واحد من المكون العربي وهو ظاهر العاصي عن تحالف عروبة الذي يمتلك مقعدا واحدا في مجلس محافظة كركوك".

وبيّن أن "الاتفاق حتى الآن ينص على تولي شخصية من المكون العربي منصب محافظ كركوك لمدة عامين، ولم تتضح باقي تفاصيل الاتفاق".

وتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.



