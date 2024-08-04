2024-08-04 21:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

في تصريحات نارية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استمرار التصعيد ضد كل من يحاول مهاجمة إسرائيل، قائلاً: "نضالنا ضد من يريدون قتلنا مستمر وسنستهدفهم في كل مكان". وأضاف: "سنعيد جميع الأسرى ولن نستكين في كافة مناطق القتال حتى تحقيق النصر".





وتطرق نتانياهو إلى أهمية السيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن "إيران وشركاءها يحاولون تطويقنا بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات". وأكد أن "يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وكل مكان يكون فيه حاجة للتدخل".

هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتزايد التوترات الإقليمية، مع تأكيدات بأن إسرائيل لن تتردد في الهجوم حيثما ترى ضرورة لذلك.



