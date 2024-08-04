2024-08-04 21:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكيأكد لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان، اليوم الأحد، تلقيه عرضا من النادي الأفريقي التونسي لغرض الانضمام إليه في الموسم المقبل .وقال عطوان في تصريح لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن " المفاوضات مع النادي لا زالت مستمرة ولم تحسم لغاية الآن".وأضاف، "لدي عروض من عدة أندية محلية ضمن دوري نجوم العراق لكنها مؤجلة لحين حسم الموقف من مفاوضات النادي الأفريقي".يذكر أن اللاعب أمجد عطوان مثل نادي زاخو في الموسم المنصرم (2023-2024) واحرز معه المركز الخامس برصيد (67) نقطة وقدم مستوى متميزا مع الفريق .