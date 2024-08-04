خبير يرجح مشاركة جهات عراقية بعملية اغتيال إسماعيل هنية

2024-08-04 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الخبير في الشأن العسكري العميد الركن المتقاعد أعياد الطوفان، اليوم الأحد (4 آب 2024)، مشاركة جهات عراقية بعملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران امر غير مستبعد.

وقال الطوفان، لـ"بغداد اليوم"، أن "مشاركة بعض الشخصيات والجهات العراقية بعملية اغتيال هينة امر وارد وغير مستبعد خاصة في ظل هذا الظرف الذي أصبحت فيه العمالة والخيانة هي محط تفاخر، من الذين يسعون الى المال بكل وسيلة، ولهذا لا نستبعد مشاركة عراقيين بهذه العملية".

وبيّن أن "هكذا عمليات اغتيال، النقطة الحاكمة فيها هي تثبت الوقت والمكان المحددين، حتى تستطيع الطائرات او التكنولوجيا الأخرى التنفيذ وقتل الهدف، خاصة أن المكان الذي اغتيل فيه هنية هو احد دور المقالتين القدامى من حرب العراقية – الإيرانية، ولأول مرة يسكنها ضيف من ضيوف المرشد الإيراني، ودائما هكذا ضيوف تم حمايتهم من قبل الحرس الثوري فهناك فيلق خاصة لحماية الشخصيات المهمة، وهذا الامر أيضا عليه علامات استفهام كثيرة".

واثيرت الكثير من التكهنات حول كيفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في قلب طهران وبحراسة الحرس الثوري الإيراني.