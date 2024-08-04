مقتل وإصابة 5 مدنيين باشتباك مسلح في كركوك

2024-08-04 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الأحد، بمقتل مدني وإصابة أربعة آخرين فياشتباك مسلح وقع على طريق كركوك الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الاشتباك وقع بين مدنيين يستقلون سيارتين قربقرية تل الورد على طريق الحويجة وناحية الرياض (45كم جنوب غربي كركوك)، حيث توجدخلافات عشائرية سابقة بين المجموعتين، وعلى إثرها سقط أحدهم ضحية وأصيب أربعة آخرون".

وأضافالمصدر أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقيالعلاج، وهم حالياً تحت حراسة الشرطة للتحقيق معهم".