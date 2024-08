مدير صندوق إعمار ذي قار يكشف عن الوقت المحدد لانجاز جسر الزيتون

2024-08-04 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مدير صندوق إعمار ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي أن التأخر في إنجاز جسر الزيتون كان نتيجة المصادقة على التصاميم من قبل احدى الشركات المختصة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الشركة المصممة للمصادقة على هذه التصاميم، حيث تم البدء في جميع الأعمال الخاصة بالأعمدة والقبعات. وأضاف الزيدي...

