2024-08-04 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجهت محافظة ذي قار رسالة إلى وزارة النفط، طالبت فيها بإعطاء الأولوية لتشغيل أبناء المحافظة، خصوصاً الخريجين منهم، في الشركات النفطية العاملة ضمن حدود المحافظة. وأكدت الرسالة، الموقعة من قبل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، واطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية، على ضرورة تلبية احتياجات أبناء المحافظة وإعطائهم الأولوية...

The post بعد تظاهرة “التسعينات“: ذي قار تطالب وزارة النفط بتشغيل أبنائها في الشركات النفطية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.