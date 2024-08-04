2024-08-04 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

طلب خمسة أعضاء من مجلس النواب، يتقدمهم يوسف الكلابي، من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لسحب يد محافظ واسط محمد جميل المياحي لمدة 60 يوماً تمهيداً للتحقيق، لعدم تعاونه مع اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بالمخالفات. وأظهرت وثيقة صادرة عن، اللجنة النيابية المؤقتة المشكلة للتحقيق بالشكاوى والبلاغات حول ملفات الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في […]

ظهرت المقالة يتقدمهم الكلابي.. خمسة نواب يطلبون من السوداني سحب يد محافظ واسط أولاً على ايشان.