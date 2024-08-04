لأسباب مجهولة.. فرنسا تمنع بطلين عراقيين من المشاركة بأولمبياد باريس

2024-08-04 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار، يوم الأحد، عن رفضالسلطات الفرنسية منح بطلين عراقيين بلعة المواي تاي، من المشاركة في أولمبيادباريس لأسباب مجهولة.

وقالجبار لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة الفرنسية في العراق حرمت مشاركة أبطالالمواي تاي علي الكناني وأكرم حسن من المشاركة في البطولة الاستعراضية (تجريبية)التي تقام على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

وأضاف"أنا مستغرب من هذا الإجراء ولا أعرف السبب الذي دعا السلطات الفرنسية إلى عدممنح اللاعبين تأشيرة الدخول رغم المخاطبات المسبقة والإجراءات الاصولية التياتبعناها"، مشيراً إلى أنه "أصبح من غير الممكن المشاركة العراقية بعدقرب اختتام الدورة وضيق المجال".

وتابعجبار "منذ لحظة توجيه الدعوة الرسمية للاتحاد العراقي للعبة وللجنة الأولمبيةالعراقية بمشاركة أبطالنا على هامش الدورة الأولمبية في باريس، قام رئيس اللجنة الأولمبية،والأمين العام، والأمين المالي في اللجنة بتوفير معسكر تدريبي ومفاتحة السفارة الفرنسيةوتجهيز الأبطال بتجهيزات البعثة".

وأكدأنه "يومياً كان المسؤولون في اللجنة الأولمبية العراقية يتواصلون معي شخصياًومع السفارة الفرنسية والاتحاد الدولي للمواي تاي لغرض منح تأشيرة الدخول، وآخراتصال كان صباح اليوم من قبل رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن والأمين العام هيثمعبد الحميد، بل وصل الأمر إلى مجادلة مع المسؤولين في السفارة الفرنسية واتهامهابتعطيل مشاركة الوفد".

يشارإلى أن لعبة المواي تاي تصنف ضمن الألعاب غير الأولمبية ولا تدخل ضمن السباقاتالرسمية في أولمبياد باريس 2024.