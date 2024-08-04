جماعة "القربان" تخترق عوائل ميسان عبر الإنترنت والأجهزة الأمنية تعتقل بعضهم

2024-08-04 22:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر محلي مطلع في ميسان، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل العديد من حالات الانتحارواستهداف إلكتروني للنساء من قبل جماعة "القربان".

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "جماعة القربان باتت تقتحم عوائل ميسان عبر شبكةالإنترنت وتستهدف العنصر النسوي بشكل أساس، حيث سجلت خلال الأيام الماضية انتحارشقيقتين اثنتين وسط مركز المحافظة تتراوح أعمارهن بين العشرينيات والثلاثينيات، إحدهمامتزوجة ولديها أطفال".

وبينالمصدر، أن "جماعة القربان في ميسان تستخدم عمليات جرح الشريان اليد للانتحارقرباناً للإمام علي بن أبي طالب، بحسب زعمهم".

وأكدأن "القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار لملاحقة عناصر الجماعة في ميسان، وتمكنتمن اعتقال عدداً من أنصار الجماعة خلال الفترة الماضية".

وكانتقيادة شرطة محافظة ميسان قد أعلنت في 30 تموز/ يوليو الماضي عن الإطاحة بعناصرجماعة "القربان" الانتحارية.

وقالقائد شرطة ميسان اللواء لفتة المحمداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في حينها"تم تفكيك واعتقال 10 أفراد من جماعة حركة القربان السلوكية بما يعرفبالعلاهية إحدى الحركات المنحرفة فكرياً وذلك في احدى مناطق المحافظة".

وذكرالمحمداوي بأن "حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة وبعض المحافظات الأخرىمؤخراً بين صفوف الشباب استدعى إلى تشكيل فريق عمل متخصص لغرض البحث والتحري وجمعالمعلومات عن الحركات الناشئة وبعد جمع الأدلة ومراقبة تحركات وسلوكيات بعض مثيريالشك والاشتباه تم رصد مجموعة تتخذ من احدى الدور السكنية في احدى مناطق المحافظةملاذاً آمناً لها حيث تم تشكيل قوة من قسم شرطة حطين بالاشتراك مع جهاز الامنالوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تطويق المنطقة ومداهمة المنزل واعتقال عشرةأفراد من عناصر هذه الحركة كانوا متواجدين داخل المنزل".

وكانمصدر محلي في ذي قار، كشف في 15 آيار/ مايو 2023، لوكالة شفق نيوز، أن جماعة تطلقعلى نفسها "القربان" أو "العلاهية" انطلقت في ذي قار، وأثارتالرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أفرادها على الانتحار شنقاً بواسطة حبلداخل أحد المواكب الحسينية.

وتعتبرهذه الحركة، محظورة وفق القوانين العراقية، لأن فكرها يقوم على أساس التضحيةبالنفس.