لأسباب غير واضحة.. فرنسا تمنع بطلين عراقيين من المشاركة بأولمبياد باريس

2024-08-04 22:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

كشف مصطفى جبار، رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، عن قرار السلطات الفرنسية بحرمان بطلين عراقيين من المشاركة في البطولة الاستعراضية للمواي تاي، التي تقام على هامش أولمبياد باريس 2024. وقد برر جبار استنكاره للقرار بقوله إن السفارة الفرنسية في العراق منعت علي الكناني وأكرم حسن من الحصول على تأشيرات الدخول، رغم الجهود المبذولة وتوفير كافة المستندات المطلوبة.





وأوضح جبار أنه، على الرغم من المخاطبات الرسمية والإجراءات التي اتبعتها اللجنة الأولمبية العراقية، لم يتم منح التأشيرات، مما يجعل من الصعب على الرياضيين المشاركة في البطولة التجريبية. وأضاف أن التواصل المستمر مع المسؤولين في اللجنة الأولمبية، السفارة الفرنسية، والاتحاد الدولي للمواي تاي لم يسفر عن تغيير القرار، ووصل الأمر إلى مجادلات مع السفارة الفرنسية حول التأخير الذي أثر سلباً على استعدادات البعثة العراقية.





وتجدر الإشارة إلى أن لعبة المواي تاي ليست من ضمن الألعاب الأولمبية الرسمية في دورة باريس 2024، ولكنها كانت فرصة للأبطال العراقيين للترويج للرياضة وإظهار مهاراتهم على الصعيد الدولي.







