2024-08-04 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران خطأ جسيم. وذكر بزشكيان في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن “اغتيال هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد”. وأضاف، أن “اغتيال هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته”.

ظهرت المقالة الرئيس الإيراني: اغتيال هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد أولاً على ايشان.