2024-08-04 22:54:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانأعلنت حكومة النجف الأشرف المحلية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مع شركة العزة لتأهيل مستشفى الصدر التعليمي الذي يعد من المستشفيات الرئيسية في المحافظة، وفيما بينت أن كلفة المشروع تبلغ 12.5 مليار دينار، أكدت أن تنفيذ المشروع سيجري على عدة مراحل.وقال المحافظ يوسف كناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المشروع المهم يأتي في إطار التزامنا الثابت بتعزيز القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "مستشفى الصدر التعليمي له تأريخ طويل في الرعاية الصحية المتميزة".وأكد "أهمية هذا الصرح الصحي ودوره المحوري في خدمة أهلنا في النجف الأشرف"، موضحا أن "هذا المشروع يعكس جزء من البرنامج الحكومي الطموح الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي يهدف الى تحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العراق".وذكر أن "إعادة تأهيل مستشفى الصدر التعليمي ليست مجرد عملية بناء وتجديد بل هو استثمار لصحة المواطن ورفاهيته وهو تعبير عن اهتمامنا المستمر بتوفير بيئة صحية ملاءمة وفاعلة"، لافتا الى أن "نجاح هذا لمشروع يعتمد على تضافر جهود جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة الى تعاون المجتمع المحلي".كما أكد مدير عام صحة النجف الأشرف عبد الله الغزالي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "اول نقطة وضعناها بالاعتبار، هي تأهيل مستشفى الصدر التعليمي كون هذا المستشفى لا يخدم فقط محافظة النجف الأشرف بل يخدم منطقة الفرات الأوسط بشكل عام كون أن إحصائيات المراجعين لمستشفى الصدر هي أعلى إحصائيات في العراق سواء على الجناح العام او الخاص"، لافتا الى أن "عدد العمليات الجراحية التي تجرى في المستشفى ما بين 70 الى 80 عملية بشكل يومي وعدد المراجعين بشكل يومي ما بين لطوارئ و الاستشاريات يصل إلى 3000 مراجع، وهذه الاحصائيات اخذت بعين الاعتبار خلال تأهيل المستشفى بالاتفاق مع الشركة المنفذة لتأهيلها على ان يتم العمل بها بشكل جزء بعد آخر، وقد نحتاج الى توقف بعض الأجزاء لفترة".وتابع "لدينا خطط لسد هذا التأثير من خلال تحويل الحالات المستشفيات الأخرى لحين إكمال الترميم بشكل تام".فيما قال متابع مشاريع المستشفيات في شركة العزة مهندس جعفر جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع إعادة تأهيل مستشفى الصدر التعليمي يحمل ثلاثة أهداف الأول هو إعادة تأهيل المستشفى بالأجهزة المتطورة"، مبينا ان "العمل سيكون متتابعا، حيث سننتقل من طابق لآخر فور انتهاء الأعمال بكل طابق دون إيقاف ديمومة المستشفى".وأضاف، أن "العمل سوف يكون ضمن المدة المحددة وهي سنة فعليه من تاريخ المباشرة، لافتا الى أن "الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 12.5 مليار دينار".