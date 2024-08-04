2024-08-04 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

وصف النائب عن محافظة واسط يوسف الكلابي، اليوم الأحد، بأن مشروع تعديل قانون العفو العام “مفخخ”. وقال الكلابي، في تصريح لبرنامج نصف دائرة الذي يقدمه الزميل هاني عبد الصاحب، إن “قانون العفو العام يتضمن فقرات ملغومة، ومفخخة”، مبينا أن “التعديل لن يمر بالصيغة الحالية”. وأضاف، أن “القانون المقترح ينص على تعديل فقرة الانتماء، وهذا […]

ظهرت المقالة الكلابي: مشروع تعديل قانون العفو العام “مفخخ”.. لن يمر بصيغته الحالية أولاً على ايشان.