2024-08-04 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، عن “قلقها العميق إزاء الوضع الأمني المتقلب للغاية في لبنان”، ودعت رعاياها إلى مغادرته فورا قبل إغلاق الطرق والأجواء. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية “إننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني المتقلب للغاية في لبنان. إن سلامة المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب قمنا بنشر مسؤولين قنصليين إضافيين […]

ظهرت المقالة بريطانيا تجدد دعوتها لرعاياها بمغادرة لبنان فورا قبل إغلاق الطرق والأجواء أولاً على ايشان.