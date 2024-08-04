وزارة مالية كردستان: المصرف العراقي يتجاهل مكالماتنا ويعرقل اتمام مشروع “حسابي”

2024-08-04 23:40:03 - المصدر: قناة الاولى

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أرسل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، شكوى رسمية إلى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، متهماً إياه بتأخير كبير في إنشاء الحسابات وجداول تسليم البطاقات لموظفي الإقليم. وأوضح الوزير أن المصرف لا يستجيب بشكل ملائم لمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من حكومة إقليم كوردستان، حيث تمت الاستجابة لرسالة بريد إلكتروني واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تجاهل كبير للمكالمات.





وأشار الوزير إلى وجود "أمر مقلق" يتعلق بعدم تقديم المصرف الرؤية المطلوبة بشأن مخزون ومشتريات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بمشروع "حسابي"، الذي أُعلن عنه في فبراير 2022. وحث الوزير المصرف العراقي للتجارة على اتخاذ إجراءات فورية تتماشى مع الجداول الزمنية للمشروع والتزاماته.





ودعا الوزير أيضاً رئيس المصرف إلى زيارة إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع وزير المالية والاقتصاد وفريق "حسابي" من أجل دفع المشروع للأمام وضمان تحقيق التقدم المطلوب











