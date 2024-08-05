إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة صوتية شمال ديالى

2024-08-05 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، (4 اب 2024)، عن إصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة صوتية شمال محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "3 أشخاص اصيبوا بجروح طفيفة بانفجار عبوة صوتية موضوعه على جانب طريق زراعي قرب منطقة التحويلة شمال ديالى".

وأضاف، ان "فريقا امنيا باشر في التحقيق لمعرفة دوافع الجريمة وهوية المتورطين" مؤكداً بان "انتشار أمني بدء في محيط موقع الانفجار".

وأشار الى، ان "هناك خيوط مهمة تم كشفها وربما ستكون الساعات المقبلة فاصلة في كشف هوية المتورطين".



