السيد الحكيم: عمل البرلمان يجب أن يكون ساندا لجهود الحكومة في مكافحة الفساد

2024-08-05 00:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، على ضرورة أن يكون عمل البرلمان ساندا لجهود الحكومة في مكافحة الفساد.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلتقينا مساء اليوم عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، وتداولنا في مستجدات القوانين المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب ومنها قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وباقي القوانين المهمة لاسيما المرحلة من الدورات السابقة."وأضاف، أن "عمل مجلس النواب تشريعي ورقابي والعمل الرقابي يجب أن يكون ساندا لجهود الحكومة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه"، مشيرا إلى "أهمية حفظ الاستقرار في العراق والعمل على تحويله إلى استقرار دائم."