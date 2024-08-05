ديالى.. اصابة ضابط وشقيقه وأحد أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة

2024-08-05 00:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، باستهداف ضابط في الجيش برتبة عقيد بعبوة ناسفة في قضاء الخالص شمالي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب مزرعة تعود لضابط في الجيش برتبة عقيد، انفجرت مساء اليوم، مستهدفة الضابط، وأدى انفجارها إلى إصابة الضابط وشقيقه وأحد أفراد حمايته بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة من مكافحة المتفجرات انتشرت في مكان الحادث للتفتيش عن وجود أي متفجرات محتملة"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين المصدر أن "عائلة الضابط كان لديها خلافات قبل فترة وتم استهدافهم بهجمة أسفرت عن إصابات بينهم".