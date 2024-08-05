ذي قار: الاسبوع الماضي سجلنا اكثر من 30 تظاهرة في المحافظة غالبيتها تطالب بالخدمات والتعيين

2024-08-05 00:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد ، عن عدد التظاهرات المسجلة في المحافظة خلال الأسبوع الماضي، فيما أكد أن افتتاحية الأسبوع الحالي سجلت 4 تظاهرات اليوم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محافظة ذي قار شهدت تسجيل أكثر من 30 تظاهرات الأسبوع الماضي، توزعت بين مناطق المحافظة كافة، بعضها يطالب بتوفير الماء الصالح للشرب والخدمات الآخرى والتعيينات".

واوضح المصدر، ان "الفعاليات الاحتجاجية انتقدت أداء الحكومة المحلية في ذي قار بشقيها التشريعي والتنفيذي، لعدم إبراز دورهم في تعديل الوضع العام رغم مرور أكثر من 7 أشهر على تسنمهم مقاليد الحكم في ذي قار".

ولفت المصدر، إلى أن "حرق الاطارات وقطع الطرقات العامة والسكك الحديدية لفترات مؤقتة، كان السمة البارزة في أحداث التظاهرات التي تطالب بتحقيق المطالب".

ونوه المصدر، إلى ان" الاسبوع الحالي تم افتتاحه بتظاهرات تطالب بالخدمات وطرد العمالة الأجنبية في حقول النفط وتعيين أبناء المحافظة، فيما لم يعرف ما إذا كانت ستستمر التظاهرات في المحافظة خلال الفترة المقبلة من عدمه".