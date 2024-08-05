2024-08-05 01:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر امني من منطقة العمادية شمال دهوك، يوم الاثنين، عن قيام القوات التركية بعملية عسكرية في المنطقة الحدودية، استهدفت مواقع لحزب العمال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية جرت تحديداً في جبل متين بواسطة الطائرات المروحية التركية والمدفعية الثقيلة.

وأضاف أن العملية شهدت قصفاً تتركز بشكل خاص على المناطق المحيطة بقرى منطقة نهيلى وهي بلافا وكوهيرزي، ولم يتم الإبلاغ حتى الان عن وقوع خسائر بشرية.