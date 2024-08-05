2024-08-05 01:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان الحكومة نجحت وبشكل كبير في الحد من استهداف القواعد العسكرية العراقية التي يتواجد بها مستشارون من التحالف الدولي، فيما أشار إلى اللواء رسول: لجان التفاوض وصلت إلى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي.وقال اللواء رسول للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية واستطاعت ان تعمل بشكل دقيق للحد من استهداف للقواعد العسكرية العراقية التي يتواجد فيها قوات او مستشارين من التحالف الدولي ".وأضاف، أن "البيان الذي صدر بعد الضربة التي استهدفت الحشد الشعبي في جرف النصر كان بيانا واضحا ودقيقا لما يجري وما حدث "، مبينا انه "عندما نتعامل مع الولايات المتحدة فلدينا اتفاقية امنية عسكرية ولجان التفاوض وصلت الى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي الى ان تكون لدى العراق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ".