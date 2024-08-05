مانشستر يونايتد يزاحم تشيلسي على موهبة برازيلية

2024-08-05 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأفادت تقارير صحفية ، بأن مانشستر يونايتد، انضم لقائمة المعجبين بقدرات لاعب جريميو البرازيلي، الصاعد جابرييل ميك.ويصل سعر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، إلى 20 مليون جنيه إسترليني، مع وجود اهتمام بالغ من عدة أندية أوروبية.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد يزاحم تشيلسي على خدمات ميك، حيث يتواجد ممثلون عن النادي اللندني الأزرق في البرازيل، من أجل مناقشة إمكانية ضم اللاعب.وأضافت الصحيفة، أن بوروسيا دورتموند، أبدى هو الآخر رغبته في التعاقد مع ميك.ورغم عدم ظهوره بعد مع الفريق الأول لجريميو، فقد ترك ميك بصمة بالفعل في بطولة البرازيل تحت 20 عامًا، حيث شارك في 6 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.لكن ميك لن يستطيع الانضمام إلى أي فريق انجليزي، حتى يكمل الثامنة عشرة من عمره، ما يعني أن التعاقد معه سيعني إعارته إلى فريق آخر خارج إنجلترا حتى يبلغ السن المطلوب للعب.