أسعار الذهب تستقر وسط توقعات بتغير أسعار الفائدة الأميركية

2024-08-05 08:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا، اليوم الاثنين، حيث طغت عمليات جني الأرباح جزئيا على الدعم الناجم عن مخاوف الركود في الولايات المتحدة وارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر/ أيلول.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2443.44 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2485.80 دولارا للأوقية.

ويتوقع المتداولون احتمالات تزيد عن 70% لقيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مقارنة بفرصة بلغت 11.5% قبل أسبوع، وفقا لأداة CME FedWatch،

وفي هذه الأثناء، أبقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة على توقعات حذرة، مشيرا إلى أنه غير مستعد لتعديل سياسته النقدية.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.52 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.25 دولارا، واستقر البلاديوم تقريبا عند 889.98 دولارا.