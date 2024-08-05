السعودية ترفع لأول مرة منذ 3 أشهر سعر بيع النفط لآسيا

2024-08-05 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الموجه لآسيا في سبتمبر/ ايلول لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بينما خفضت الأسعار للأسواق الأخرى.

وذكرت شركة أرامكو السعودية في بيان، أن المملكة رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى دولارين للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي، بزيادة قدرها 20 سنتاً، كما رفعت السعودية أسعار بيع الخامات الخفيفة الأخرى الموجهة إلى آسيا، في حين أبقت أسعار الخام العربي المتوسط والثقيل دون تغيير.

وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ترفع أرامكو أسعار جميع درجات خام النفط بحد أدنى 50 سنتاً للبرميل في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس/ آب.

ومع ذلك، أرجع أحد التجار في سنغافورة الزيادة الأقل من المتوقع إلى ضعف هوامش التكرير في آسيا وبدء مفاوضات الإمدادات السنوية.

من جانب آخر، أبقى اجتماع وزراء مجموعة أوبك+ يوم الخميس على سياسة الإنتاج الحالية، بما في ذلك خطة للبدء في تقليص بعض تخفيضات الإنتاج بدءاً من أكتوبر/ تشرين الثاني، مع التأكيد على إمكانية تعليق أو تعديل هذه الزيادة إذا لزم الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن أوبك+ تقوم حالياً بتخفيض الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً، ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي، ضمن خطوات تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق وسط عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وزيادة المعروض خارج المجموعة.

وتحدد شركة أرامكو أسعار النفط الخام بناءً على توصيات العملاء وتغييرات قيمة نفطها خلال الشهر السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار العائدات وأسعار المنتجات.