انتحار فتاة والعثور على رضيع ملقى على طريق في ديالى

2024-08-05 09:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانتحار فتاة شنقاً في محافظة ديالى، التي شهدت ايضاً العثور على طفل رضيع مرمي على قارعة طريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة مواليد 2007 أقدمت على الانتحار شنقا عبر شال (غطاء رأس) معلق في سقف المنزل بقضاء الخالص شمالي ديالى"، مبيناً أن "الجثة نقلت للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

واشار المصدر، الى "العثور على طفل رضيع ألقي به على جانب طريق بعقوبة - الخالص قرب منطقة الأسود في المحافظة"، موضحاً أن "الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءاتها حيال الحادثة".