تحرير فتاة والقبض على امرأة اختطفتها منذ أسبوع وسط بغداد

2024-08-05 09:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من تحرير فتاة مختطفة والقبض على امراة مشتبه بها بعد أسبوع على اختطافها في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية مشتركة من شرطة ومكافحة إجرام الدورة، بالتعاون مع شرطة السعدون وفوج طوارئ بغداد الثالث، تمكنت من تحرير فتاة كانت مختطفة في منطقة السعدون، تحديداً في حي البتاوين داخل عمارة سكنية.

وأوضح المصدر، أنه تم الانتقال الفوري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوة من تحرير المختطفة، التي تبلغ من العمر 16 عاماً (مواليد 2008)، والتي أفادت بأنها تعرضت للاختطاف بتاريخ 24 تموز 2024.

كما أسفرت العملية، وفق المصدر، عن القبض على امرأة من مواليد 1971، والتي كانت متورطة في عملية الاختطاف، مشيرا إلى إيداعها التوقيف لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق، تمكنت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، من القبض على 7 متهمين مطلوبين بجرائم متنوعة وفق المواد القانونية 406، 24، 119، 456، 22، 405، و31.

وجاءت عملية القبض، وفق مصدر أمني، خلال تنفيذ أوامر القبض في قواطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأصول.