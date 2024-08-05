الموانىء تعلن قرب التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل ميناء الفاو
2024-08-05 09:24:01 - المصدر: واع
بغداد-واع
اعلنت شركة الموانئ العراقية افتتاح المقطع الاول من الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور فيما اشارت الى التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل ميناء الفاو مؤكدة تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء و رفع 77 مليون متر3 من الأطيان من القناة الملاحية.
اعلنت شركة الموانئ العراقية افتتاح المقطع الاول من الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور فيما اشارت الى التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل ميناء الفاو مؤكدة تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء و رفع 77 مليون متر3 من الأطيان من القناة الملاحية.