إنتر ميلان يمنع نجمه من الانتقال لوست هام

2024-08-05 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد تقرير صحفي إيطالي، إن نادي إنتر ميلان أبدى تمسكه ببقاء أحد لاعبيه، بعد تقدم وست هام يونايتد الإنجليزي بعرض للتعاقد معه.وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن وست هام أبدى رغبته في التعاقد مع المدافع يان بيسيك الذي انضم للإنتر في الصيف الماضي قادما من آرهوس جي الدنماركي.وأضاف أن النادي الإنجليزي أجرى اتصالات مع الإنتر لمعرفة ما إذا كان نظيره الإيطالي مستعدا لبيع قلب الدفاع هذا الصيف أم لا.وأشار الموقع إلى أن إنتر أغلق الباب أمام الهامرز وأبدى نيته في التمسك به وعدم التخلي عنه هذا الصيف، حتى إذا تضاعفت قيمته ثلاث مرات خلال العام الأخير إلى حوالي 21 مليون يورو.وكان بيسيك قد انضم للنيراتزوري في الصيف الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين يورو، وشارك خلال الموسم الماضي في 21 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.